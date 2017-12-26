Tuzla'da yaşanan koku nedeniyle vatandaşlar hastanelere akın etti İSTANBUL - Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Tuzla'da akşam saatlerinden itibaren kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Koku devam ederken ekiplerin kokunun kaynağını çözmeye çalışmaları devam ediyor.