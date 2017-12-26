Tuzla'da Yaşanan Koku Nedeniyle Çok Sayıda Kişi Hastanelere Akın Etti

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Bölgede koku sürerken, ekipler kokunun kaynağını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Tuzla'da akşam saatlerinden itibaren kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.



Koku devam ederken, ekiplerin kokunun kaynağını çözmek için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL