Tuzla'da yapılan asayiş denetimlerinde 47 aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

TUZLA'da Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılan çok sayıda asayiş denetimleri ve aramalarında 47 aranan şüpheli yakalanırken, 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydınlı Mahallesi'nde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında 255 sabit nokta, 91 ev ve 27 işyerinde genel asayiş denetim ve araması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 30 bin 37 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 13 bin 299 araç sorgulandı ve 47 aranan şüpheli yakalandı. Denetimler kapsamında 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği de ele geçirildi.- İstanbul