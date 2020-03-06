Tuzla'da yangın merdiveninden düşen kadın yaralandı

06.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:34

Tuzla'da yangın merdiveninden bir alt kata düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki eski iş yerine gelen Sibel A. hava almak için yangın merdivenlerinin bulunduğu yere çıktı. Dengesini kaybeden Sibel A, bir alt kata düştü.

Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA