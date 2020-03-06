TUZLA'DA YANGIN MERDİVENİNDEN DÜŞEN KADIN YARALANDI

06.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:11

Tuzla'da hava almak için çıktığı yangın merdiveninde 3'üncü kattan bir alt kata düşen kadın yaralandı.

Olay, İstasyon Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski çalıştığı özel rehabilitasyon merkezine gelen Sibel A., hava almak için yangın merdivenine çıktı. Sibel A., 3'üncü kattaki yangın merdiveninde bulunurken bir anda dengesini kaybedip bir alt kata düştü. Rehabilitasyon merkezinin çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sibel A.'ya ilk müdahaleyi yangın merdiveninde yaptı. Ardından Sibel A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Görüntü Dökümü: -----------Binadan detaylar-Ekiplerin çalışmasından detay-Sibel A.'nın sedyeyle taşınması-Yangın merdiveninden inişi ve ambulansa bindirilişi-Ambulanstan detay-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA