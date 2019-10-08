Tuzla'da yangın

08.10.2019 15:36

Tuzla'da 5 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mescit Mahallesi Vatanperver Sokağı'ndaki 5 katlı binanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye 3 ekip halinde yangına müdahale etti.

Yangın sırasında evin boş olmasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Haberi duyan ev sahipleri olay yerine gelerek yangını göz yaşları içinde seyretti.

Kaynak: AA