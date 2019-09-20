Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHATuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

20.09.2019 11:12
Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHA
Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yağmurdan görüntü
-Fabrikadan görüntü
-Yola akan beyaz ve sarı renkrteki sular
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
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