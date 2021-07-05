TUZLA'DA VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Eski AK Partili vekilin gece yarısı paylaşımı olay yarattı! Bakan Soylu istifa mı etti?

Enflasyonun ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu

Tosuncuk'un teslimiyeti bile kandırmaca çıktı! Geliş nedeni çok başkaymış

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi İstanbul Park Bulvarı Yonca Sapağında saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sağ (30) yönetimdeki 34 FF 6881 plakalı beton mikseriyle sapağını dönerken devrildi. Devrilmesiyle beton yüklü mikserin şöfür mahallindeki Sağ kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtan çıkan sürücü Sağ'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı. Beton mikseri olay yerine getirilen vincin bir saatlik çalışması sonucu kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı