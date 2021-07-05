Tuzla'da virajı alamayan beton mikseri devrildi
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Tuzla'da virajı alamayan beton mikseri devrildi

Tuzla'da virajı alamayan beton mikseri devrildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi İstanbul Park Bulvarı Yonca Sapağında saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sağ (30) yönetimdeki 34 FF 6881 plakalı beton mikseriyle sapağını dönerken devrildi. Devrilmesiyle beton yüklü mikserin şöfür mahallindeki Sağ kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan çıkan sürücü Sağ'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı. Beton mikseri olay yerine getirilen vincin bir saatlik çalışması sonucu kaldırıldı.


Tuzla'da virajı alamayan beton mikseri devrildi
Tuzla'da virajı alamayan beton mikseri devrildi
Tuzla'da virajı alamayan beton mikseri devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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