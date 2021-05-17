Tuzla'da Vefa Destek Ekipleri'nden yardım

Tuzla Kaymakamlığı ile Tuzla Belediyesi koordinasyonunda faaliyet gösteren Vefa Destek Ekipleri, "tam kapanma" dönemi ve ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdürdü.

Tuzla Kaymakamlığı ile Tuzla Belediyesi koordinasyonunda faaliyet gösteren Vefa Destek Ekipleri, "tam kapanma" dönemi ve ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdürdü.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamayanların alışverişlerini gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü 2020 yılının Mart ayından itibaren 7 gün 24 saat ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Vefa Destek Ekipleri, tam kapanma dönemi ve ramazan ayında da çalışmalarını sürdürdü.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan vatandaşların, ekmek, meyve, sebze, gıda ürünleri ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı. Yapılan alışverişler, testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temas edilmeden teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz