Tuzla'da vatandaşlara 'Vefa'lı hizmet
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Koronavirüs, Tuzla, Güncel

Tuzla'da vatandaşlara 'Vefa'lı hizmet

Koronavirüs (COVID 19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara 'Vefa' eli uzandı.

13.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:55
Tuzla'da vatandaşlara 'Vefa'lı hizmet
–Koronavirüs (COVID 19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara 'Vefa' eli uzandı. Daha önce Tuzla'da 65 yaş üzeri, evlerinden çıkamayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan ilçe sakinlerinin tüm gereksinimlerini karşılayan 'Vefa' elinin tüm Tuzla'ya uzandığı duyuruldu.

Tuzla Kaymakamlığı öncülüğünde, Tuzla Belediyesi birimlerinin katılımıyla oluşturulan Vefa grubu, evlerinden çıkamayan vatandaşlar ile ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını tedarik etmek için, hafta sonu boyunca da kesintisiz çalıştı.Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların alışverişlerinde yardımcı olurken, Tuzla Belediyesi Aşevi her gün binlerce kişilik kapasitesi ile evlere sıcak yemek servisi yapmaya da devam ediyor. Tuzla Belediyesi mobil mutfak ve çadırlar ile sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına desteklerini sürdürüyor. Saha çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi, zorlu süreçte özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına ve evde kalarak destek olan vatandaşlara moral desteği vermeye de devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını isterken, mağduriyet oluşmaması için gereken tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vefa çalışmasıyla, hem vatandaşlarımızın ekmek ve eczane gibi zaruri tüketim gereksinimleri için alışverişlerini yapıyor, hem de yemek yapacak durumu olmayan büyüklerimize aşevimizden sıcak yemek servisi yapıyoruz.İlçemizin her köşesinde hayata dair her tedbiri alıyoruz. Mama ve su dağıtan ekiplerimiz sokak hayvanları için mama ve su dağıtımına devam ediyor. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Her mahalle, her cadde ve her sokakta biz varız. Araçlarımız, ekiplerimiz, teknolojik altyapımız, iletişim merkezimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.

Bu zor dönemde de vatandaşlarımız ile iletişimimizi arttırarak tüm imkanlarımızla Tuzlalıların yanında olmaya devam edeceğiz. İlçe kaymakamlığımız başta olmak üzere diğer tüm kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizler her yerdeyiz. Siz Evde kalın. Merak etmeyin. Biz buradayız" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi'nden konuyla ilgili bilgilendirme şöyle;

"Vefa çalışma grubu oluşturulan Vefa iletişim hattına gelen çağrılar ile ilçemizin her köşesine ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız Vefa hattından yardım talep etmek için aşağıdaki numaraları arayabilirler. VEFA İletişim Numaraları : 02164466220 - 02167011450"


- İstanbul

Kaynak: DHA

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