TUZLA'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ; ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Ali Kerem BENGİ/ TUZLA Aydınlı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında çok sayıda araç buzlanan yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı. Yolda kalanların bazıları ise araçlarına zincir taktı. Yol, bir saat süre çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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-------------Yolda kalan araçlar-Patinaj çeken araçlar -Röportaj

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı