Tuzla'da trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

06.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:54

Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Şifa Mahallesi Yaman Sokak'ta, Fahri O. yönetimindeki 34 UN 6851 plakalı otomobil dönüş yaptığı esnada, Ogün K'nin kullandığı 34 NJ 6739 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Fahri O, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Fahri O'yu araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA