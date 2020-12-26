Tuzla'da trafik kazası: 4 yaralı
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Tuzla'da trafik kazası: 4 yaralı

26.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:38
Tuzla'da trafik kazası: 4 yaralı

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Emre U. idaresindeki 34 LD 8128 plakalı otomobil, virajı alamayarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisinin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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