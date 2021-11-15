Tuzla'da trafik kazası

Saat 23: 23 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Tuzla OSB ve Yenişehir İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu, araç içerisinde sıkışan 6 vatandaşımız ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet