Tuzla'da trafik kazası: 1 yaralı

24.10.2019 09:28

Tuzla'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin U'nun kullandığı 34 VV 9309 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle Eski Ankara Asfaltında önünde ilerleyen Mahmut D. idaresindeki 34 BUR 010 plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Metin U, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA