Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Tuzla Belediyesi, salgın hastalık riskini azaltmak için minibüsler, otobüsler ve taksileri dezenfekte ediyor.

Tuzla Belediyesi, salgın hastalık riskini azaltmak için minibüsler, otobüsler ve taksileri dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, minibüs, otobüs ve taksiler ile duraklar düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor.

Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları, tutamaçları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz