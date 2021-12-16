Tuzla'da toplu iş görüşmeleri ile istihdam seferberliği devam ediyor

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşları işveren ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ve 5 firmanın katıldığı toplu iş görüşmesi ile 100 kişi işe yönlendirildi. Ayrıca Tuzla ve çevre ilçelerde yaşayan ve iş arayan engelli vatandaşlar için düzenlenen toplu iş görüşmesinde 100 engelli vatandaş işe yönlendirildi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, yıl boyunca yaptığı işveren ile iş arayan vatandaşı buluşturduğu çalışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Geçtiğimiz aylarda tek firma ile düzenlenen toplu iş görüşmeleri artık birden fazla firmanın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bu sayede işe arayan vatandaşlar, mini istihdam fuarı konseptinde düzenlenen toplu iş görüşmesi sayesinde birden fazla firma ile görüşerek kendisine en uygun işi seçme fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda düzenlenen iş görüşmelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 5 büyük firmanın katıldığı iş görüşmeleri ile 100 kişi işe yönlendirildi. Ayrıca Tuzla ile çevre ilçelerde yaşayan ve iş arayan engelli vatandaşlar için de aynı konseptte toplu iş görüşmesi düzenlendi. Toplu iş görüşmesine katılan 8 firma, kendi aradığı kriterlerde personel ile bire bir görüşme gerçekleştirirken, 100 engelli vatandaş ise kendisine en uygun pozisyon için görüşme gerçekleştirdi.

Toplu iş görüşmelerine gelen Gökbey Savaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederek, "İş aramaya geldim. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne üyeliğim vardı. Mesaj da gelince değerlendirmek istedim. Askerlikten yeni geldim" dedi.

Engelli toplu iş görüşmesi için gelen Şerife Kaçut, "İnşallah bir iş sahibi olarak çıkacağım" derken, bir diğer engelli vatandaş Yunus Erdem, "Çok mutluyum. İnşallah herkesi için hayırlı olur. Herkes için bir ekmek kapısı açılmasını temenni ederim" dedi. - İSTANBUL