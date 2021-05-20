Tuzla'da toplanan atık dallarla 5 bin ailenin elektriği üretiliyor
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Tuzla'da toplanan atık dallarla 5 bin ailenin elektriği üretiliyor

Tuzla'da toplanan atık dallarla 5 bin ailenin elektriği üretiliyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla dal atıklarından 5 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Tuzla Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla dal atıklarından 5 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında, 17 mahalledeki ağaçların dalları vatandaşlar ve ekipler tarafından budanıyor.

Aylık olarak toplanan yaklaşık 200 ton atık dal, küçük parçalara bölünmek üzere tesislere götürülüyor. Burada ufak parçalara bölünen dallar, yakılmak üzere elektrik üretim tesisine naklediliyor. Burada yakılan dalların ortaya çıkardığı enerjiden üretilen elektrik ile 5 bin ailenin 24 saatlik elektriği üretiliyor.

Yapılan çalışmalar ile toplanan atık dalların, ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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