Son dakika haberi: Tuzla'da kullandığı tırda 308 kilo 800 gram eroin ele geçirilen sanık hakkında dava

Gelen son dakika haberlerine göre Tuzla'da kullandığı tırda, 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen sanık hakkında dava açıldı.

Tuzla'da kullandığı tırda, 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen sanık hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kolluk birimleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakliyesi gerçekleştirileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırma neticesinde suça konu tırın Tuzla Aydınlı Mahallesi Batı Caddesi'nde seyir halindeyken durdurulduğu anlatılan iddianamede, araç sürücüsü sanık Lezgin Hayva'nın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 835 lira para ile 1 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, narkotik dedektör köpeği ile tırda yapılan aramada, dorse kısmında oluşturulan zulada 5 ana parça şeklinde 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

Ele geçirilen maddeler üzerinde yapılan incelemede, bir kısmının 6-MAM, bir kısmının ise eroin olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, sanığın suça konu uyuşturucu maddeleri ticari amaçlı olarak satmak ya da başkalarına uyuşturucu madde temin etmek amacıyla satın aldığı ifade edildi.

İddianamede, sanık Lezgin Hayva'nın bu şekilde üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Lezgin Hayva, ilerleyen günlerde Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz