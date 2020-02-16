Tuzla'da tersanedeki gemi yangını kontrol altında
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Tuzla'da tersanedeki gemi yangını kontrol altında

İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakım için bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.

16.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:11
Tuzla'da tersanedeki gemi yangını kontrol altında

'da bir tersanede bakım için bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.


Tuzla'da tersanede bakım için bulunan bir geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yoğun dumanın kapladığı gemiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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