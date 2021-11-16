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Son Dakika | TUZLA'DA TERSANEDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ramazan EĞRİ İstanbul DHATuzla'daki bir tersanede geminin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak alev aldı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Tuzla'daki bir tersanede geminin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak alev aldı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki bir tersanede çıktı. Rus bandıralı bir yük gemisinin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çevre ilçelerden takviye istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan tüplere müdahale etti. Yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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