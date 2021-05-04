Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
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Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | Güncel

Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı Cuma gününden itibaren Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak, günde yaklaşık 450 kilogram mama ve su dağıtımı yapıyor.

Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı Cuma gününden itibaren Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak, günde yaklaşık 450 kilogram mama ve su dağıtımı yapıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı Cuma gününden itibaren Tuzla Belediyesi, şehrin güzelliğine güzellik katan minik dostları unutmadı. Sokak hayvanlarının tam kapanma sürecinde yemek ve su bulmakta zorlanmaması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla başlatılan seferberlik kapsamında günde yaklaşık 450 kilogram mama ve su dağıtımı yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile ilçe genelinde bulunan 91 adet mamamatik ve kedi evlerinin hem maması hem de suyu eksik kalmadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tam kapanma döneminde Tuzla'da bir tane bile karnı aç minik dostumuz kalmaması için gece gündüz çalıyoruz" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Yılın her günü ilçemizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız için çalışmalar yapıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tam kapanma döneminde, minik dostlarımızın etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Tuzlamızın 17 mahallesinde bulunan kedi evleri, mamamatikler, su kapları ekiplerimiz tarafından her gün kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında eksiklik görüldüğü noktalara hemen müdahale ediyoruz. Gerek Ramazan ayı olması, gerekse tam kapanma dönemi olması nedeniyle, Tuzla'da bir tane bile karnı aç minik dostumuz kalmaması için gece gündüz çalıyoruz" dedi.

Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tuzla'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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