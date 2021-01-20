Tuzla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Tuzla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

20.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:58
Tuzla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tuzla'da beton bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tuzla'da beton bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halindeyken sürücü H.Ü'nün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 RM 811 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yan yola savrulan araçtaki sürücü sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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