Tuzla'da sürüklenen gemi başka bir gemiye çarptı: 13 personel tahliye edildi
TUZLA açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı.
13 PERSONEL KURTARILDI
Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA