Tuzla'da sosyal tesisler kapılarını açtı
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Tuzla'da sosyal tesisler kapılarını açtı

Haziran ayı ile alınan yeni normalleşme kararlarından sonra sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri ile Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden hizmet vermeye başladı.

Tuzla'da sosyal tesisler kapılarını açtı
16.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:59

Haziran ayı ile alınan yeni normalleşme kararlarından sonra sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri ile Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden hizmet vermeye başladı.

Ekonomik fiyatları, güvenilir ve kaliteli hizmet politikasıyla Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde balıktan köfteye, sulu yemeklerden tatlılara kadar birçok lezzet misafirlerin beğenisine sunuluyor. Misafirlerin aileleriyle ve sevdikleriyle dört mevsim keyifli zaman geçirdikleri sosyal tesislerde her gün binlerce kişi ağırlanıyor. 140 kişilik ekibin güler yüzle karşıladığı misafirlerin sayısı 2019'da 1 buçuk milyonu aştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Tesislerimizin hiçbirinde kar amacı gütmüyoruz. Bizim tek amacımız sosyal tesislerimizde uygun fiyatla en iyi hizmeti sunabilmek. Tuzla Belediyesinin kendi imkan ve olanaklarıyla işletilen sosyal tesislerimizin her birinde herkes için eşit ve en iyi hizmet kalitesini sunmaya çalışıyoruz. Yeni normalleşme sürecinde aldığımız güçlü tedbirlerle hemşehrilerimizi sosyal tesislerimize bekliyoruz" dedi.

Yeni normal dönemde alınan tedbirlerin yoğunlaşacağı alanların başında gelen Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri, misafirlerine sunduğu lezzeti yeni dönemde de tedbirler eşliğinde vereceği özel hizmetle sürdürecek. Tuzla ilçesinde yer alan Palmiye Balık Restaurant, Aydıntepe Sosyal Tesisler, Ayyıldız Sosyal Tesisler, Orhanlı Sosyal Tesisler, Şelale Restaurant Cafe, Şifa Sosyal Tesisler, +1 Cafe, Tuzla Belediyesi Çay Evi vatandaşların hizmetinde. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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