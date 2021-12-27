TUZLA'DA ŞİŞELER HALİNDE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken pet şişe ve bidonlar halinde çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda iş yeri sorumlusu A.S yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli A.S hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.