Tuzla'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Tuzla'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

23.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:52
Tuzla'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Tuzla'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastanelere kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, cadde üzerinde bulunan bir banka şubesi ve yol kenarındaki bazı araçlara mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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