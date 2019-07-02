Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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