Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.
Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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