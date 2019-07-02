Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın

İtfaiye alevlere müdahale etti

İSTANBUL - Tuzla'da deri sanayii bölgesinde bulunan bir sert köpük imalathenesinde yangın çıktı. Alevler imalathanenin çatısına sıçrarken itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Yangın Tuzla Deri Sanayii bölgesi karşısında bulunan bir sert köpük imalathanesinde çıktı. İddiaya göre imalathanenin çatısında kaynak çalışması sırasında sıçrayan alevlerden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Kaynak: İHA