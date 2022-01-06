Tuzla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin gösterimi yapıldı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da yetim çocuklar ile şehit ve gazi aileleri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla kahramanlıkları yeni nesle tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, yetim çocuklar, şehit ve gazi aileleri, Gönül Elleri Çarşısı üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, meclis üyeleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri filmi birlikte izlediler.

Şifa AVM'deki sinema salonunda yapılan filmin gösterimine 250 kişi katıldı. Film sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Filmi izleyen Kübra Kurt, vatanı için şehit olmuş şehit Eren'in hikayesini izlemenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Doğukan Erbaş da "Eren, ülkemiz için kendisini feda eden önemli isimlerden birisi. Eren olmasaydı çok farklı şeyler de olabilirdi. İyi ki varsın Eren demek istiyorum" dedi.

Film hakkında

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.