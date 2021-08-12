Tuzla'da, şantiye alanına toprak dökerken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Tuzla'daki şantiye alanına toprak dökerken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Tuzla'daki şantiye alanına toprak dökerken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Aydınlı Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına toprak dökmek üzere damperi açılan 41 AAB 173 plakalı kamyon, dengesinin bozulması nedeniyle devrilerek, yan yattı. Sürücü Kadir Ö, kamyonun içerisinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz