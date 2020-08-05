TUZLA'DA SAHTE DETERJAN ÜRETİLEN İMALATHANEYE BASKIN KAMERADA TUZLA'da kaçak deterjan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenlendi.

TUZLA'da kaçak deterjan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyonda ünlü markalarının ürünlerinin sahtesi olan çok sayıda deterjan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İmalathaneye yapılan baskın kameralara da yansıdı.

Tuzla Orhanlı Mahallesi Ayvazpınar Caddesi üzerinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri dün saat 19.30 sıralarında harekete geçti.Ekipler, imalathanede yaptıkları aramalarda; 300 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 3 bin kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, bin adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 2 adet ambalajlama makinesi, 2 adet hassas terazi, 130 adet 20 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 600 kilogram gelen toz sabun, 300 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 7 bin 500 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi. İşyerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirleyen ekipler, işletme sahibi Serkan U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliye "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli Serkan U. adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan imalathaneye yapılan baskın ve aramalar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA