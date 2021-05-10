Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi
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Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi

Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da yaşayan bir vatandaş, pandemide en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla mahallesindeki sağlık ocağının bahçesine meyve ve çiçek fidanları dikti.

Tuzla'da yaşayan bir vatandaş, pandemide en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla mahallesindeki sağlık ocağının bahçesine meyve ve çiçek fidanları dikti. Hayırsever vatandaş bahçenin sulamasını da kendi yaptığı bir yöntemle yağmur suyunu biriktirerek sağlıyor. Hayırsever vatandaşın sağlık çalışanlarına yaptığı jest görenlerin takdirini topladı.

Tuzla Aydınlı Mahallesinde yaşayan Osman Köseoğlu, korona virüs sürecinde en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına anlamlı bir jest yaptı. Köseoğlu, mahallesinde bulunan sağlık ocağının bahçesini düzenleyerek, bahçeye çeşit çeşit meyve fidanları ile birbirinden farklı çiçek ekti. Köseoğlu ayrıca bahçenin sulama işlemini, naylon ile kapladığı bir tahta kutuda biriktirdiği çatıdan akan yağmur sularıyla sağlıyor. İşte mesaisi biter bitmez bahçeye gelip ilgilenen Köseoğlu, bu davranışıyla herkesten takdir topladı.

Bahçeyi yapan Osman Köseoğlu, "Bağ bahçeyi çok sevdiğim için iki yıl önce buradaki doktor beye geldim, "bu bahçeyi güzel bir şekilde yapmak istiyorum, çiçeğiyle, üzümüyle, bağıyla bahçesiyle, hem siz de burada otururken rahat bir şekilde nefes almış olursunuz. Çünkü bu pandemi döneminde sizin çok büyük yükünüz var üzerinizde" dedim. Bunu da bildiğim için göz önüne alarak burayı onlara bir jest olarak çok güzel bir bahçe yapmayı planlıyorum. Buradaki yağan yağmuru ve çatıdan gelmiş olan suları toplayarak biriktirerek o suları kullanmak amacıyla buradaki bağ bahçeyi sulamaya çalışıyorum. ve bunun içerisinde aşağı yukarı 15 tane siyah üzüm var. Yedi sekiz tane incirimiz var. Beş altı tane böğürtlenimiz vardır. ve diğer meyveler de vardır. Burada hiçbir başka bir amacım yoktu. Sadece Allah rızası için insanlara faydası olsun, faydası dokunsun diye yaptım. Peygamber efendimiz insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır diyor. Ben bu hadis doğrultusunda buradaki çalışmama devam ediyorum inşallah da devam edeceğim. İş çıkışında işimden çıkar çıkmaz her gün geliyorum en azından her gün suyunu veriyorum" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi
Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi
Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi
Tuzla'da sağlık çalışanlarına jest için sağlık ocağının bahçesini meyve bahçesine çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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