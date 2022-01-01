Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 41 ADT 326 plakalı araç, sürücüsü tarafından İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde park edildi.

Araç, sürücünün ayrılmasından kısa bir süre sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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