TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da park halindeki otomobil, alev alev yandı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da park halindeki otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılmaz hala gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Tuzla, İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde park halindeki 41 ADT 326 plakalı otomobilde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Aracın yandığı anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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