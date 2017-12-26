Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Polis Merkezinin Bahçesine Getirilen Vidanjörler İnceleniyor (2)

Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Polis Merkezinin Bahçesine Getirilen Vidanjörler İnceleniyor (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHATuzla'da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Polis Merkezinin Bahçesine Getirilen Vidanjörler İnceleniyor (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Tuzla'da koku paniğiyle ilgili bölgede  dün  görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

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