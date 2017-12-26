Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Polis Merkezinin Bahçesine Getirilen Vidanjörler İnceleniyor

(ek görüntüyle) TUZLA'DA PANİK YARATAN KOKU: POLİS MERKEZİNİN BAHÇESİNE GETİRİLEN VİDANJÖRLER İNCELENİYOR



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA



Tuzla'da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.