Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Polis Merkezinin Bahçesine Getirilen Vidanjörler İnceleniyor

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA



Tuzla'da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Vidanjörlerin görüntüleri