Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Çalışma Yapılan Yerlerin Gündüz Görüntüsü

Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Çalışma Yapılan Yerlerin Gündüz Görüntüsü

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHATuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı.

Tuzla'da Panik Yaratan Koku: Çalışma Yapılan Yerlerin Gündüz Görüntüsü

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi.  Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar  gündüz görüntülendi.

Görüntü Dökümü :  

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-Çalışma yapılan yerden görüntü

-Sanayi bölgesinden görüntü

-Dereden görüntü

-Dereye akan atıksu

-Genel ve detay görüntüler

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