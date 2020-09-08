Tuzla'da özel halk otobüsü alev alev yandı
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Tuzla'da özel halk otobüsü alev alev yandı

TUZLA'da park halindeki bir özel halk otobüsü alev alev yandı.

Tuzla'da özel halk otobüsü alev alev yandı
08.09.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:34

TUZLA'da park halindeki bir özel halk otobüsü alev alev yandı. Özel halk otobüsünün yanma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Tuzla TOKİ Konutları son duraklarda meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan özel halk otobüsü itfaiye tarafından söndürüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde özel halk otobüsünün yandığı ve itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı görülüyor. 

 


Kaynak: DHA

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