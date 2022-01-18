Tuzla'da özel bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı - Haberler
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Tuzla'da özel bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı

Tuzla'da özel bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da özel bir vakfın misafirhanesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü misafirhanenin çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da özel bir vakfın misafirhanesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü misafirhanenin çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Caddesinde bulunan özel bir vakfın misafirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, özel bir vakfa ait sitede bulunan misafirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralıları bölgedeki hastaneye sevk etti. Çıkan yangın sebebiyle misafirhanede ve çatısında hasar oluştu. - İSTANBUL

Tuzla'da özel bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı

Tuzla'da özel bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı

Tuzla'da özel bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı

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İtfaiye, Ankara, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Haber

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