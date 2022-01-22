Tuzla'da, otomobilin üzerine yaptığı kardan adamı gezdirdi

İstanbul Tuzla'da etkili olan kar yağışı sırasında bir vatandaş arabasının üstüne kardan adam yaparak sokaklarda gezdi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da etkili olan kar yağışı sırasında bir vatandaş arabasının üstüne kardan adam yaparak sokaklarda gezdi.

Dün akşam kentte etkili olan kar yağışı sonrasında bir vatandaş, kardan adam yaparak arabasının üzerine koydu. Vatandaşın kardan adamı Orhanlı Mahallesi Özvatan Caddesi'nde arabasıyla gezdirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Tuzla'da beklenen kar geldi hatta geçiyor." ifadelerini kullandı.