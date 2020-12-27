Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
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Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada

27.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:19

Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Hız sadece size zarar vermez, sevdiklerinizi peşinizden koşturur" Tuzla'da hızla giden otomobil, kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla atarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin bahçesine düştü.

Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı:

"Hız sadece size zarar vermez, sevdiklerinizi peşinizden koşturur"

İSTANBUL - Tuzla'da hızla giden otomobil, kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla atarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin bahçesine düştü. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 21.45 sularında meydana geldi. E.U. yönetimindeki otomobil, süratli bir şekilde girdiği virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarında bulunan tabelalara çarptı. Daha sonra savrularak takla atan araç Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin bahçesine düştü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kazanın görüntülerini Twitter'da paylaşarak, "Hız sadece size zarar vermez. Bu aracın etrafında koşturan insanlar gibi tüm sevdiklerinizi peşinizden koşturur. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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