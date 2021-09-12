TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Haberler
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TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

TUZLA'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

TUZLA'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Uğur Özkaya'nın kullandığı 34 YD 875 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı ve takla attı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Uğur Özkaya ve yanında bulunan Harun Kumak, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Haberler
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