Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı, çekirgeler kaldırımı istila etti
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Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı, çekirgeler kaldırımı istila etti

Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı.

12.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:12

Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, otluk alandan kaçan çekirgeler yaya kaldırımını istila etti.

Fatih Mahallesi'nde bulunan geniş otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün otluk alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da helikopterle ile destek verilirken, otluk alandan kaçan çekirgelerin kaldırımı istila etmesi dikkat çekti. Emniyet güçleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı, çekirgeler kaldırımı istila etti

Kaynak: İHA

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