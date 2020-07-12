Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı, çekirgeler kaldırımı işgal etti Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı, çekirgeler kaldırımı işgal etti İSTANBULTuzla'da otluk alandan yangın çıktı.

Tuzla'da otluk alanda yangın çıktı, çekirgeler kaldırımı işgal etti

İSTANBUL - İSTANBULTuzla'da otluk alandan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken otluk alandan kaçan çekirgeler yaya kaldırımını istila etti.

Fatih Mahallesi'nde bulunan geniş otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün otluk alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası otluk alanı söndürdü. Yangına söndürme çalışmalarına havadan da helikopterle ile destek verilirken otluk alandan kaçan çekirgelerin kaldırımı istila etmesi dikkat çekti. Emniyet güçleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA