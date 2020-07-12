Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de desteğiyle yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA