Tuzla'da çok sayıda tekne parçalandı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da lodos nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi parçalandı. Dev dalgalar nedeniyle iskele ise tamamen yok oldu.

Tuzla'da lodos ve sağanak yağış nedeniyle sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan yaklaşık 15 tekne alabora oldu. Dev dalgaların etkisiyle sahildeki ağaçların kökleri ortaya çıktı. İskele ise tamamen yok oldu.