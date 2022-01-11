TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KUZENİ 10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE KALMIŞ - Haberler
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TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KUZENİ 10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE KALMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Kendisinin uzaklaştırma kararı vardı buna rağmen eve girmiş"Rojda ALTINTAŞ - Osman BAKIR - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- TUZLA'da öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi için yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi.

"Kendisinin uzaklaştırma kararı vardı buna rağmen eve girmiş"

Rojda ALTINTAŞ - Osman BAKIR - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)- TUZLA'da öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi için yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli tıp kurumu önünde Yıldız'ın cenazesini bekleyen kuzeni Gamze Nur Akkaya yaşananları anlattı.

Gamze Nur Akkaya, "10 gün önce kuzenim il dışında iş gezisi seyahatindeydi. 10 gün boyunca kuzenimin evinde anahtarsız bir şekilde giriyor. Ultra üstün güvenlikli sitede 10 gün boyunca kuzenimin evinde duruyor. Dün akşam kuzenim eve geldiğinde evde görüyor. Kendisi Astsubaydı silah zoruyla kuzenimi tutuyor. Ardından yemek yemek için dışarı çıkıyorlar. Karakolun yanındaki ciğerciye götürüyor. Ciğercide 4-5 kurşunla kuzenimi vuruyor. Melek gibiydi kimseye zararı olmazdı. Kendisi avukattı ve müvekkili eğer bir kadını öldürmüşse o davaya bakmıyordu. Çok iyi bir insandı. Çok hassastı, çok duyarlıydı bu konuda. Kendisinin uzaklaştırma kararı vardı buna rağmen eve girmiş" dedi.

TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KUZENİ 10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE KALMIŞ

TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KUZENİ 10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE KALMIŞ

TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KUZENİ 10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE KALMIŞ

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